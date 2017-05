Esslingen Überfall mit Fleischermesser

Von va 23. Mai 2017 - 17:41 Uhr

Mit einem Messer hat ein unbekannter Mann den Besitzer eines Schreibwarenladens zur Ausgabe von Bargeld gezwungen.Foto: Obst

In Esslingen überfällt ein Mann ein Schreibwarengeschäft. Mit einem Fleischermesser bedroht er den Besitzer und fordert Bargeld.

Esslingen - Ein Unbekannter hat am Dienstagmittag ein Schreibwarengeschäft mit Lotto-Annahmestelle in der Köngener Straße in Esslingen-Berkheim (Kreis Esslingen) überfallen. Wie die Polizei berichtet, hatt der Räuber gegen 12.20 Uhr das Geschäft betreten. Mit einem etwa 30 Zentimeter langen Fleischermesser bedrohte er den Geschäftsinhaber, hielt ihm eine Plastiktüte hin und befahl ihm, das Bargeld herauszugeben. Als sich der Geschäftsinhaber weigerte, ihm Geld auszuhändigen, flüchtete der Unbekannte ohne Beute zu Fuß in Richtung Ortsmitte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief zunächst jedoch erfolglos. Der Gesuchte ist circa 17 Jahre alt, hager, etwa 1,70 Meter groß und hat dunkle kurze Haaren. Er war mit einem blaukarierten Tuch vermummt und trug einen hellblauen, verwaschenen Kapuzenpulli und blaue Jeans. Er sprach gebrochen Deutsch. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Esslingen unter der Telefonnummer 07 11/39 90-0 entgegen.