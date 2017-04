Esslingen Sportlicher Exhibitionist belästigt zwei Frauen

Von red/dja 25. April 2017 - 12:58 Uhr

Die Polizei konnte den Sittenstrolch festnehmen (Symbolbild).Foto: dpa

Ein 58-jähriger Mann macht am Montagnachmittag im Kreis Esslingen zwei Mal auf sich aufmerksam: Zunächst ist er nackt auf dem Fahrrad unterwegs, wenig später joggt er mit seinem Glied in der Hand.

Esslingen - Ein Sittenstrolch hat am Montagnachmittag am Beutwangsee von Neckarhausen und am Aileswasensee von Neckartailfingen (Kreis Esslingen) sein Unwesen getrieben.

Wie die Polizei mitteilt, fiel der 58-Jährige zunächst einer 23-Jährigen gegen 15.45 Uhr am Beutwangsee auf, als er ihr nackt auf dem Fahrrad hinterherfuhr. Kurze Zeit später wurde der Polizei derselbe Mann gemeldet, wie er einer 48-Jährigen mit dem Glied in der Hand hinterherjoggte. Polizisten nahmen den Exhibitionisten kurz nach 16.30 Uhr am Aileswasensee fest. Der Mann war bereits wegen ähnlicher Delikte zweimal in Erscheinung getreten.