Esslingen Sohn randaliert im Streifenwagen

Von ber 26. November 2017 - 13:37 Uhr

Ein durchgedrehter Jugendlicher muss auf einer Trage fixiert werden. Foto: Achim Zweygarth

Ein 17-jähriger Esslinger tickt zuhause aus, will auf den Vater losgehen und das Mobiliar zerschlagen. Polizisten schaffen es nicht ihn zu beruhigen.

Esslingen - Erst hat er zu Hause randaliert, und dann ist er auch noch auf Beamte losgegangen: Die Polizei hat am Samstagmorgen im Esslinger Stadtteil Zollberg die größte Mühe gehabt, einen renitenten 17-Jährigen zur Räson zu bringen. In der Familie war es zuvor zu heftigen Streitigkeiten gekommen. Gegen 11.40 Uhr alarmierte ein Familienmitglied die Polizei über den Notruf und teilte mit, dass der stark alkoholisierte Sohn der Familie auf seinen Vater losgehen würde und angekündigt habe, das Wohnungsinventar zu zerschlagen.

Beim Eintreffen der Streife hatte sich der Jugendliche einigermaßen beruhigt, fing dann aber an, die Beamten fortdauernd auf das Übelste zu beleidigen. Weiterhin wollte er die Wohnung verlassen, was die Polizisten durch Festhalten zu verhindern versuchten. Der 17-Jährige wehrte sich allerdings so heftig, dass die Beamten ihn zu Boden brachten und Handschellen anlegten.

Da er sich in der Folge nicht beruhigen ließ, wurde er zunächst in einen Streifenwagen gesetzt und ein Rettungswagen angefordert. Im Streifenwagen randalierte er weiter, trat und spuckte um sich, so dass das Fahrzeug beschädigt wurde. Nach Eintreffen des Rettungsdienstes musste er aufgrund seines Ausnahmezustandes auf einer Trage fixiert werden, um schließlich in ein Krankenhaus gebracht zu werden. Auch hierbei versuchte er die Einsatzkräfte zu bespucken und beleidigte sie wiederholt.