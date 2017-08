Esslingen Müllpresse in Wohnhaus in Brand geraten

Von ps 21. August 2017 - 17:22 Uhr

Eine Müllpresse im Keller eines Mehrfamilienhauses gerät in Brand und es entwickelt sich starker Rauch. Die Feuerwehr rückt aus. Ein Mann wird verletzt.





Esslingen - Starker Qualm aus dem Müllraum in einem Mehrfamilienhaus in der Königsallee in Esslingen hat am Montagmittag einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst.

Wie die Polizei mitteilt, ging gegen 13.40 Uhr ein Notruf ein, in dem über starke Rauchentwicklung aus dem Keller des Gebäudes berichtet wurde. Sofort rückten zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst an. Vorsichtshalber wurde das Haus evakuiert.

Brandursache ist noch ungeklärt

Wie sich herausstellte, war eine Müllpresse in dem Haus, das über eine zentrale Müllentsorgung verfügt, aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Esslinger Feuerwehr konnte die Müllpresse schnell löschen, sodass nach bisherigen Erkenntnissen bis auf den Rauchgasniederschlag in den Zuführungsschächten und in den Räumen mit Mülleinwürfen kein Gebäudeschaden entstand. Die Müllpresse wurde so schwer beschädigt, dass sie unbrauchbar ist.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Ein 48-jähriger Mitarbeiter der Hausverwaltung, der den Schaden entdeckt hatte, wurde durch das Einatmen des Rauches leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Nach der Belüftung des Kellers konnten die Hausbewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Esslinger Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 44 Feuerwehrleuten im Einsatz. Vom Rettungsdienst waren sechs Fahrzeuge und 13 Einsatzkräfte vor Ort.