Esslingen Meterhohe Wasserfontäne verursacht Überflutung

Von red 29. Januar 2017 - 14:15 Uhr

Manche Esslinger kamen am Samstag wohl ins Staunen, als plötzlich eine meterhohe Wasserfontäne aus dem Boden schoss. Wir verraten, wie es zu dem unfreiwilligen Springbrunnen kam.





Esslingen - Eine meterhohe Wasserfontäne aus einem Hydranten hat eine kleine Überflutung in Esslingen verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte eine 43-jährige Frau am Samstagabend in der Weilstraße mittels eines sogenannten Standrohrs Wasser aus einem unterirdischen Hydranten entnehmen.

Beim Öffnen des entsprechenden Ventils wurde das Standrohr aber nach oben weggeschleudert. Wegen des enormen Wasserdrucks konnte die Frau das Ventil nicht mehr schließen, so dass sich unfreiwillig ein Springbrunnen mit einer beachtlichen Höhe von etwa fünf Metern bildete.

Anschließend sammelte sich das Wasser und lief in Richtung der Unterführung der Champagnestraße ab. Erst nachdem der verständigte Notdienst der Stadtwerke die betroffene Wasserleitung abgestellt hatte, konnte das Ventil wieder geschlossen werden.