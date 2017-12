Esslingen Mann bei Messerangriff am Bahnhof verletzt

Von red 01. Dezember 2017 - 07:40 Uhr

Am Donnerstag kam es in Esslingen in der Bahnhofstraße nach einem Streit zu einem Messerangriff. Foto: 7aktuell.de/Timo Reichert

Schlimme Tat mitten in Esslingen: Am Bahnhofsvorplatz geraten drei Männer aus noch unbekanntem Grund aneinander. Dann zieht einer der Streithähne ein Messer – und sticht zu.

Esslingen - Bei einem Messerangriff in der Esslinger Innenstadt ist ein Mensch verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache waren am Donnerstagnachmittag auf dem Bahnhofsvorplatz drei Männer in einen heftigen Streit geraten, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Dann habe einer der Streithähne ein Messer gezogen und einen anderen damit verletzt. Rettungskräfte brachten den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Weitere Hintergründe zur Tat waren zunächst nicht bekannt.