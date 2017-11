Esslingen Mädchen auf Zebrastreifen von Auto erfasst

Von va 28. November 2017 - 12:59 Uhr

Schwerverletzt wurde das Mädchenvom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Foto: dpa

Eine Siebenjährige wird auf einem Fußgängerüberweg in Esslingen von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt.

Esslingen - Mit schweren Verletzungen ist am Montagnachmittag ein siebenjähriges Mädchen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Wie die Polizei berichtet, war das Kind gegen 14.45 Uhr auf dem Gehweg der Esslinger Abt-Fulrad-Straße unterwegs gewesen und hatte an der Einmündung der Agnespromenade die Fahrbahn auf einem Fußgängerüberweg überqueren wollen.

Als sie sich bereits mitten auf der Fahrbahn befand, bog ein 77-jähriger Autofahrer mit seinem Opel Astra von der Agnesbrücke nach links in die Agnespromenade ab. Sein Fahrzeug erfasste das Kind und warf es zu Boden. Weil sofort mehrere Passanten dem 77-Jährigen zuriefen, stoppte der Mann sein Fahrzeug. Dabei kam er mit einem Rad des Wagens auf dem Kind zum Stehen. Als Passanten ihm erneut zuriefen, setzte der 77-Jährige sein Auto ein Stück zurück, sodass das Mädchen unter dem Fahrzeug hervorgezogen werden konnte.

Die Siebenjährige war nach dem Unfall ansprechbar und konnte den Einsatzkräften des Rettungsdienstes mitteilen, wo sie Schmerzen hatte. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich voll gesperrt, was laut der Polizei aber keine größeren Verkehrsbehinderungen nach sich zog.