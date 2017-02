Esslingen Fußgänger von Bus erfasst und schwer verletzt

Von red 07. Februar 2017 - 11:23 Uhr

Bei einem Unfall in Esslingen wird ein Fußgänger schwer verletzt.Foto: 7aktuell.de/Gero

In Esslingen läuft ein Fußgänger unvermittelt auf die Straße. Ein Linienbus hat nach Polizeiangaben keine Chance zu bremsen. Der Mann erleidet schwere Verletzungen.

Esslingen - Ein Fußgänger ist in Esslingen von einem Bus erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 62-jährige Mann sei am Montag unvermittelt vom Gehweg auf die Neckarstraße gelaufen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der 52 Jahre alte Busfahrer habe keine Chance mehr gehabt, noch auzuweichen oder zu bremsen. Rettungskräfte brachten den Fußgänger mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Von den Menschen im Linienbus wurde den Angaben zufolge keiner verletzt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.