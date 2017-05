Esslingen Einbrecher mit scharfer Schusswaffe unterwegs

Von red/pol 27. Mai 2017 - 16:35 Uhr

Die Polizei hat in Esslingen einen Einbrecher geschnappt (Symbolfoto).Foto: dpa

Die Polizei kann am frühen Samstagmorgen einen Einbrecher schnappen, der in ein Elektrogeschäft eindringen wollte. Bei sich führte er eine durchgeladene Waffe.

Esslingen - Am frühen Samstag um 01.23 Uhr hat ein aufmerksamer Zeuge die Polizei alarmiert. Er hatte eine männliche Person dabei beobachtet, wie sie sich an dem Fenster eines Elektrogeschäftes in der Steinbeisstraße zu schaffen machte.

Beim Eintreffen der ersten Streifen versuchte der Mann zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch auf einem Parkplatz am Berufsschulzentrum gestellt und vorläufig festgenommen werden. Neben Maskierungsmitteln und Einbruchswerkzeug führte er auch eine scharfe und bereits durchgeladene Schusswaffe mit sich. In seiner Jackentasche wurde zusätzlich eine größere Anzahl scharfer Patronen aufgefunden. Wie vorgefundene Aufbruchsspuren belegten, hatte er versucht, gewaltsam in das Elektrogeschäft einzudringen.

Der 56-Jährige wurde am Samstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart der Haftrichterin beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt, welche gegen ihn einen Haftbefehl erließ. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.