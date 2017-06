Esslingen Die Invasion der liebestollen Junikäfer

Von Jürgen Veit 23. Juni 2017 - 11:46 Uhr

Und demnächst gibt’s noch mehr Junikäfer. Foto: dpa

Zurzeit sind die liebestollen Junikäfer in Höchstform. In der Dämmerung warmer Sommerabende schwärmen sie – regional begrenzt – in Massen aus. Am Donnerstagabend haben sie ein Freiluft-Jazzkonzert am Esslinger Dulkhäusler heimgesucht.

Esslingen - Kommen sie vereinzelt vor, mag man sie noch putzig finden. In Massen aber sind sie lästig – die Junikäfer. Bei den zurzeit herrschenden dauerhaft hohen Temperaturen und warmen Nächten schwärmen die Insekten bevorzugt bei Einbruch der Dämmerung aus. Am Donnerstagabend haben sie gegen 21 Uhr zu Tausenden das Jazzkonzert am Esslinger Dulkhäusle heimgesucht und die Zuhörer der Gruppe Meyers Nachtcafé II mit ihrem Brummen und ihrem unbeholfenen, auf Kollision ausgerichteten Flugverhalten zunächst belustigt und dann genervt. Ein Biologe des Esslinger Landratsamt gibt indes Entwarnung. Der kleine Verwandte des Maikäfers komme nicht flächendeckend vor und sei zudem harmlos.

Die Stimmung beim Konzert vor der Waldgaststätte Dulkäusle auf dem Schurwald war – wie jeden Donnerstagabend zwischen Mai und September – ruhig und entspannt. Die Gäste lauschten den Jazzklängen von Meyers Nachtstudio II, unterhielten sich und freuten sich an der gelösten Atmosphäre. Doch nach der Pause war es vorbei mit der Gemütlichkeit. Die hereinbrechende Dämmerung und eine kräftge Brise, die in den großen Kastanienbaum auf der Terrasse blies, war der Startschuss für die Invasion der liebestollen Junikäfer. In Massen enterten die kleinen Brummer das Gelände, übten sich im mehr oder minder gezielten Anflug auf Mensch und Getränk und lösten bisweilen spitze Schreie aus, wenn sich einer der Ihren mal wieder in ein Etuikleid oder unter ein T-Shirt verirrt hatte.

Roland Bauer, den Biologen des Esslinger Landratsamts, überrascht es nicht, dass der Junikäfer zurzeit in Scharen ausschwärmt. Zum einen wecke die aktuell herrschende Hitze den Fortpflanzungstrieb der Männchen, die weit mehr als die Hälte der Population ausmachten. Der Wind könne sie zusätzlich aufgeschreckt und zum Paarungsflug animiert haben, vermutet Roland Bauer. In diesem Zustand des Liebesrauschs mögen die der Familie der Blatthorn-Käfer angehörenden Insekten lästig sein, gefährlich seien sie jedoch nicht. Zudem sei auch nicht bekannt, dass sie – im Gegensatz zu Maikäfern – ganze Laubbaumbestände kahlfressen. „Eigentlich müssen wir froh sein, dass wir solche Insekten noch haben“, outet sich Bauer als Junikäfer-Fan. Denn sie seien ein wichtiger Bestandteil der nahrung für einige Vogelarten.