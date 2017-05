Esslingen Autofahrer attackiert Hundebesitzer

Von red/ots 07. Mai 2017 - 13:34 Uhr

Die Polizei Esslingen bittet mögliche Zeugen, sich wegen des Vorfalls zu melden.Foto: dpa

Ein Hundehalter spricht einen Autofahrer auf dessen Fahrverhalten an. Der Fahrer versetzt dem 57-Jährigen daraufhin einen Kopfstoß und tritt nach. Die Polizei sucht Zeugen.

Esslingen - Vom Rettungsdienst behandelt worden ist ein 57-jähriger Hundehalter, nachdem er aufgrund eines Streitgesprächs von einem Pkw-Lenker mit einem Kopfstoß und einem Fußstritt traktiert worden war. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der Geschädigte zu Fuß am Samstagabend gegen 22 Uhr mit seinem Hund auf dem Verbindungsweg zwischen der Rohräckerschule in Zollberg und der Kastellstraße in Esslinger Stadtteil Berkheim (Kreis Esslingen). Dort stellte er den ihm entgegenkommenden, bislang unbekannten Pkw-Lenker, wegen dessen Fahrmanövers zur Rede.

Der Autofahrer versetzte dem Hundeführer daraufhin einen Kopfstoß und trat noch gegen den am Boden liegenden Geschädigten. Danach flüchtete der Unbekannte mit seinem Pkw mit ausgeschaltetem Licht in Richtung Zollberg. Zeugen, die das Geschehen beobachteten oder im Bereich Zollberg einen ohne Licht fahrenden Pkw wahrnahmen, werden gebeten sich beim Polizeirevier Esslingen unter der Tel. 0711/3990-330 zu melden.