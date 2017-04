Esslingen Auto kurz vor Komplettversagen gestoppt

Von kaw 11. April 2017 - 18:54 Uhr

Eine Verkehrskontrolle bewahrte einen Autofahrer vor einem sehr wahrscheinlichen Unfall.Foto: dpa

Die Polizei stoppt in Esslingen ein Auto mit massiven Sicherheitsmängeln – der Fahrer wurde so vor einem unmittelbar bevorstehenden Unfall bewahrt.

Esslingen - Dankbar ist am Montag ein Autofahrer gewesen, dessen Fahrzeug wegen technischer Mängel aus dem Verkehr gezogen worden ist. Wie die Polizei berichtet, stoppte sie den Ford Mondeo um 13.20 Uhr in der Obertürkheimer Straße in Esslingen und unterzog ihn einer Verkehrskontrolle. Die Beamten stellten dabei einen Flüssigkeitsaustritt im Bereich des Vorderrades fest.

Mehr zum Thema

Bei weiteren Prüfungen stellten sie fest, dass der Behälter für Bremsflüssigkeit nahezu leer war.

Nach zwei testweisen Bremsungen versagte die Bremswirkung völlig und das Auto war nur noch mittels Handbremse zum Stillstand zu bringen.

Geplatzte Bremsleitung, durchgerostete Karosserie

In Schrittgeschwindigkeit wurde der Ford zu einer Kfz-Prüfstelle gefahren. Die Polizeistreife sicherte das verkehrsunsichere Fahrzeug auf dem Weg dorthin entsprechend ab. Bei der Prüftstelle angekommen, bestätigte ein Kfz-Sachverständiger eine undichte und eine geplatzte Bremsleitung.

Auch die Lenkung war in ihrer sicheren Funktion beeinträchtigt und konnte jederzeit aussetzen. Zudem drohten die Bodengruppe, Längs- und Querträger, sowie die Karosserie insgesamt, aufgrund massiver Durchrostung, zu kollabieren. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt. Kennzeichen und Zulassungspapiere wurden einbehalten. Der 63 Jahre alte Fahrzeughalter zeigte sich angesichts der festgestellten Sicherheitsmängel erschrocken und dankbar darüber, dass sein Auto vor dem sehr wahrscheinlichen Eintritt eines größeren Schadenereignisses angehalten wurde.