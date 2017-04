Esslingen 91-Jährige schanzt über Terrasse

Von ps 20. April 2017 - 13:12 Uhr

Eine 91-Jährige verwechselt beim Ausparken Brems- und Gaspedal, schanzt über eine Terrasse und bleibt auf einer kleinen Mauer hängen. Sie muss ins Krankenhaus.





Esslingen - Eine 91-jährige Frau hat beim Ausparken Brems- und Gaspedal verwechselt und ist mit dem Auto auf einer Gartenmauer hängen geblieben.

Wie die Polizei berichtet, wollte die 91-Jährige gegen 11.15 Uhr in der Arnikastraße in Esslingen von einem Parkplatz fahren. Dabei verwechselte sie vermutlich das Brems- und das Gaspedal und fuhr zu schnell über die Zufahrt eines Gebäudes. Sie fuhr über einen Bordstein und durch einen Garten. Anschließend schanzte sie über eine Terrasse und das Auto blieb auf einer kleinen Mauer mit dem Heck in der Luft hängen.

Die Feuerwehr befreite die 91-Jährige aus ihrem Auto und sie kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr musste den Wagen heraufziehen. Der entstandene Schaden beträgt mehrere 10.000 Euro.