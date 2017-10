Bei Flüchtlingsheim in Esslingen 20-Jähriger niedergestochen

Von red/dpa 06. Oktober 2017 - 07:56 Uhr

Ein 20-Jähriger wurde am Donnerstag in der Nähe eines Flüchtlingsheim niedergestochen. Foto: dpa

Einen 20-Jährigen mit Stichverletzungen fand die Polizei am Donnerstag in Esslingen. Die Verletzungen des Syrers waren lebensgefährlich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Esslingen - Ein 20 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend in Esslingen mit Stichverletzungen von der Polizei aufgefunden worden. Er sei vermutlich niedergestochen worden und habe dabei schwere Verletzungen erlitten, erklärte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Freitag. Zunächst seien die Verletzungen bei dem 20-jährigen Syrer sogar lebensgefährlich gewesen, hieß es. Bei dem Vorfall in der Nähe einer Flüchtlingsunterkunft gab es offenbar keine Augenzeugen.

Mehr zum Thema

Genaueres zum Tathergang, dem Motiv oder dem Täter konnte die Polizei zunächst nicht berichten. In der nahegelegenen Unterkunft werden Zeugen befragt.