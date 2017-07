eSports beim VfB So fühlt sich der FIFA-Neuzugang beim VfB

Von Siri Warrlich 20. Juli 2017 - 11:28 Uhr

Der VfB Stuttgart hat jetzt eine eSports-Abteilung. Erhan Kayman und Marcel Lutz heißen die zwei Spieler, die den VfB an der Konsole vertreten. Wie sie in die Zukunft blicken, und was Daniel Ginczek über den Neuzugang denkt, sehen Sie im Video.

Stuttgart - Als der VfB am Montagabend den Schritt hin zu einer eSports Abteilung bekannt gab, waren auch Timo Baumgartl, Julian Green und Daniel Ginczek mit dabei. Die Spieler ließen es sich nicht nehmen, gleich gegen die zwei neuen eSports-Profis an der Konsole anzutreten. Welcher Mannschaftskollege schlägt sich laut Ginczek am besten an der Playstation? Und wie blickt Marcel „Marlut“ Lutz, einer der zwei neuen VfB-eSports-Profis, in die Zukunft? Sehen Sie den Abend im Video.