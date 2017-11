Eskalierter Streit um Fußballspiel Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen

Von red/dpa 29. November 2017 - 17:00 Uhr

Ein Streit um ein Fußballspiel ist eskaliert. Foto: dpa/Symbolbild

Gegen einen 39-Jährigen aus dem Kreis Karlsruhe wurde Haftbefehl beantragt, weil er einen 24-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben soll. Auslöser für die Gewalttat soll ein Streit um ein Fußballspiel gewesen sein.

Karlsruhe - Wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehl gegen einen 39-Jährigen beantragt. Der Mann soll einen 24-Jährigen in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben, teilte die Behörde am Mittwoch weiter mit. Zu der Gewalttat am Dienstagnachmittag war es vorläufigen Erkenntnissen zufolge gekommen, weil sich die Familie des Angreifers wegen eines Fußballspiels mit einer anderen Familie in die Haare bekommen hatte.

Ein 43 Jahre alter Mann und das spätere Opfer fuhren daraufhin zur Wohnung des 39-Jährigen, griffen ihn und dessen Sohn mit Fäusten, Schlagstock und Messer an und flüchteten. Das brachte den 39-Jährigen so in Rage, dass er die beiden verfolgte und den 24-Jährigen niederstach. Er überlebte nur dank einer Notoperation.