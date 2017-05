ESC-Halbfinale Jodeleinlage aus Rumänien schlägt Schweiz

Die Teilnehmer für das große Finale des Eurovision Song Contest in Kiew am Samstag stehen fest.





Kiew - Eine Jodel-Rap-Einlage aus Rumänien („Yodel It!“) hat sich gegen das Alpenland Schweiz im zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contests (ESC) durchgesetzt. Der Österreicher Nathan Trent überzeugte in Kiew mit seinem Lied „Running On Air“, auch Israel schaffte mit „I Feel Alive“ den Sprung ins ESC-Finale am Samstag (13. Mai).

Auch der Bulgare Kristian Kostow darf noch einmal auftreten. Er gilt als einer der Favoriten der Buchmacher. Die Deutsche Levina tritt mit ihrem Song „Perfect Life“ wie die Kandidaten aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und Gastgeberland Ukraine direkt im Finale an. Als Favorit gilt Italiens Beitrag.