Erstochene Zehnjährige in Mannheim Ermittler prüfen Geisteszustand der Mutter

Von red/dpa 06. September 2016 - 12:16 Uhr

Die Polizei hat die Tür zu dem Wohnhaus der Familie versiegelt.Foto: dpa

Im Fall der erstochenen Zehnjährigen aus Mannheim prüfen die Ermittler, ob die Mutter psychisch krank sein könnte. Sollte das so sein, „wird die Sache natürlich anders zu bewerten sein“, sagte ein Polizeisprecher.

Mannheim - Die Ermittler prüfen, ob die tatverdächtige Mutter der getöteten Zehnjährigen aus Mannheim psychische Probleme hat. „Wenn ein Arzt oder Gutachter zu dem Ergebnis kommt, dass das so ist, wird die Sache natürlich anders zu bewerten sein“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. „Das muss aber ein Gericht entscheiden beziehungsweise die Staatsanwaltschaft.“

Die 38-Jährige soll ihre Tochter in der Nacht zum Freitag zu Hause mit mehreren Messerstichen getötet haben. Am Morgen rief sie nach Polizeiangaben selbst die Ermittler an. Die Frau sitzt in Untersuchungshaft. „Meines Wissens nach liegt kein Geständnis oder Ähnliches vor“, sagte der Sprecher. Am Tatort seien mehrere Messer sichergestellt worden.