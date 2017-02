Erste Winterspiele in Ditzinger Stadtteil Olympisches Heimerdingen

Von Franziska Kleiner 05. Februar 2017 - 09:00 Uhr

Foto: Pascal Thiel

Bei der ersten Kinder-Winterspiele werden auch die die Skispringer weich landen. Schließlich sollen sie zudem in sieben weiteren Disziplinen starten können.

Ditzingen - Bobfahren, Eishockey, Snowboard Freestyle, Skispringen oder aber Biathlon: Die insgesamt acht Disziplinen, in denen Kinder bis zu zehn Jahren an diesem Sonntag in der Heimerdinger Sporthalle messen, sind wahrlich olympisch. Dabei wird der umgedrehte, auf dem Rollbrett positionierte Kasten zum Bob und an der Sprossenwand eingehängt, mit einer Matte bedeckte Bänke werden zur Skisprungschanze. Und die Disziplin Snowboard Freestyle erfordert einen „coolen Abgang“ vom Kasten, sagt Justine Tabler von der Kindertagesstätte Wiesenäcker in Heimerdingen. Wer sich nach oder während des anstrengenden Wettkampfs eine Pause gönnen mag, kann dies freilich auch tun. Unter anderem wird ein Kinderschminken angeboten, die Zuschauer können sich bei Kaffee und Kuchen stärken.

Vom Förderverein organisiert

Der Förderverein der Heimerdinger Kita Wiesenäcker organisiert in Kooperation mit der Einrichtung und dem Elternbeirat eine solche Veranstaltung zum ersten Mal. Dabei diente eine Veranstaltung aus dem Enzkreis den Heimerdingern als Beispiel. „Als Förderverein möchten wir den Bewegungsdrang der Kinder gerade auch im Winter fördern“, begründet der Vereinsvorsitzende Volker Pulskamp das neue Spiel-, Spaß- und Sportevent. „Wir wollten die Veranstaltung nicht nur für die Kita machen, sondern für alle öffnen.“

Seit gut einem Jahr gibt es den Förderverein. Manches Bewegungsspiel ist durch ihn schon angeschafft worden, als nächstes sei der Kauf einer Motorik-Rolle geplant. Der Förderverein sei eine langfristige Sache, sagt Pulskamp. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf zwölf Euro im Monat. Letztlich setzt der Vorstand darauf, dass irgendwann ein Grundstock aufgebaut ist, um die Kindertagesstätte zu unterstützen. Der Förderverein ist aber nicht notwendig, weil die Kita schlecht ausgestattet wäre. Es gehe immer um ein zusätzliches Angebot, das für die Kita geschaffen werden soll, stellt Pulskamp klar und nennt ein Beispiel. Eine alte, abgenutzte Werkbank etwa zu ersetzen, sei nicht so einfach. Weil auch diese allen Sicherheitsbestimmungen zu entsprechen hat, kostet sie mehrere 100 Euro.

Veranstaltung mit Abschlussfeier