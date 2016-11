Erste Initiative in der Branche Messe Stuttgart will Plastiktüten zurückdrängen

Von Josef Schunder 07. November 2016 - 16:41 Uhr

Auch bei der Messe Animal soll es keine Plastiktüten geben.Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Den Ausstellern in Stuttgart wird jetzt das Messe-Tütle aus Papier ans Herz gelegt. Sie sollen Plastiktüten möglichst vermeiden. Beim Messe-Herbst in diesem November geht es los, bei den Frühjahrsmessen geht es weiter. Bei anderen Messen wie CMT und AMB ist diese Aktion noch nicht geplant.

Stuttgart - Die Messe Stuttgart möchte zumindest bei einigen Veranstaltungen auf ihrem Gelände plastikfreie Zone werden. Als erste deutsche Messegesellschaft bemüht sie sich darum. Zum Stuttgarter Messeherbst in der Zeit vom 11. bis 20. November kann sich jeder der mehr als 1800 Aussteller mit kostenfreien Papiertüten für die insgesamt rund 175 000 Besucher eindecken und so auf Plastiktüten verzichten. „Jeder Aussteller wird auf Wunsch von uns kostenfrei mit 25 sogenannten Messe-Tütle ausgestattet. Sollte der jeweilige Bedarf größer sein, so können die Aussteller bei unserem Partner Apomore GmbH weitere Tüten zum kleinen Preis ordern“, umreißt Abteilungsleiter Florian Pflieger das Konzept.

Gemeinsam mit seinem Team zeichnet er verantwortlich für die Stuttgarter Frühjahrsmessen zum Thema „Nachhaltigkeit“ vom 20. bis 23. April, wenn das Messe-Tütle den zweiten großen Einsatz haben soll. Unter anderem finden während der Frühjahrsmessen der „Markt des guten Geschmacks – die Slow Food Messe“, die auto motor und sport i-Mobility sowie die Fair Handeln statt.

Neues Produkt zum Wegwerfen zu schade

In Zusammenarbeit mit der Apomore GmbH aus Dettenhausen hat die Messe das Konzept des Messe-Tütles entwickelt: Die Aussteller werden aktiv aufgefordert, die aus 100 Prozent Recyclingpapier klimaneutral hergestellten Messe-Tütle zu verwenden. Nach dem Einkauf auf der Messe können die Tüten problemlos weiterverwendet werden – entweder als Einkaufstüte oder als kompostierbare Tüte für den Grünabfall. Doch dafür sind die Messe-Tütle eigentlich zu schade: Ihr Äußeres schmückt ein vom Dresdner Comic-Künstler Marian H. Schönfeld gestaltetes Wimmelbild, das nicht nur das Stuttgarter Messegelände, sondern auch Szenen des Messelebens zeigt und als Suchspiel und Ausmalbild genutzt werden kann.

Bei anderen Messen, etwa bei der Tourismusmesse CMT oder der Maschinenbau-Messe AMB, wird das Messe-Tütle zumindest vorerst nicht eingesetzt. Man wolle zunächst einen Anfang machen und ein Signal setzen, heißt es bei der Messeverwaltung, gerade bei den Frühjahrsmessen zum Themenkreis Nachhaltigkeit biete sich das an. Eine spätere Ausdehnung auf andere Messen sei nicht ausgeschlossen.