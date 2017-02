Erste Hilfe Ratgeber Autounfall: Was ist zu tun?

Von Pia Seitler 25. Februar 2017 - 08:00 Uhr

Das richtige Verhalten nach einem Unfall kann Leben retten.Foto: dpa

Jeden Tag kracht es auf den Straßen in Baden-Württemberg. Wir geben wichtige Verhaltenstipps für Unfallbeteiligte und Ersthelfer und erklären, was sich bei der Rettungsgasse seit 2017 geändert hat.

Stuttgart - Jeden Monat ereignen sich auf den Straßen in Baden-Württemberg über 20.000 Verkehrsunfälle. Egal, ob man selbst in einen Unfall involviert ist, als Erster an eine Unfallstelle kommt, oder im Stau hinter einem Unfall steht: das richtige Verhalten in den verschiedenen Situationen kann Leben retten.

Mehr zum Thema

Ich bin selbst in einen Unfall involviert: Was ist zu tun?

Die Polizei hat für Unfallbeteiligte einige Verhaltenstipps:

Nach einem Unfall sollte man die Warnblinkanlage anschalten und vorsichtig aus dem Auto steigen. Jede Person soll die Warnweste nutzen und sich schnell von der Straße an einen sicheren Ort begeben. Auf Autobahnen kann das der Bereich hinter den Leitplanken sein.

Unfallstelle absichern

Die Absicherung einer Unfallstelle sollte immer an erster Stelle stehen.

Hierfür muss ein Warndreieck und – wenn vorhanden – eine Warnleuchte in ausreichender Entfernung aufgestellt werden: Auf Landstraßen mindestens 100 Meter und auf Autobahnen mindestens 200 Meter hinter der Unfallstelle. Sind bei einem Unfall lediglich kleinere Sachschäden entstanden, rät die Polizei, mit dem verunfallten Auto rechts ranzufahren, um keinen Stau oder weitere Gefahrensituationen zu verursachen.

Notruf absetzen

Bei einem Verkehrsunfall mit Verletzten muss möglichst schnell 112 gewählt werden. Auf Details der Verletzungen kommt es dabei zunächst nicht an. Bei Notfallmeldungen hilft es, hält man sich an das „W“-Schema: Wer meldet? Wo ist der Unfall passiert? Was ist passiert? Wie viele Verletzte sind zu verosrgen? Welche Verletzungen haben die Betroffenen? Der Anrufer sollte nicht auflegen, sondern auf jeden Fall Rückfragen abwarten.