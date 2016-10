IBM-Schulungszentrum in Herrenberg Geplante Erstaufnahmestelle könnte Polizeischule werden

Von Nils Mayer 21. Oktober 2016 - 06:00 Uhr

Herrenberger Schulungszentrum: Die Polizei will es zu ihren eigenen Zwecken nutzen.Foto: factum/Granville

Ein Umbau des ehemaligen IBM-Schulungszentrums in Herrenberg gilt inzwischen als unwahrscheinlich. Es könnte statt Asylsuchenden künftig Polizisten beherbergen.

Herrenberg - Wird das ehemalige IBM-Schulungszentrum in Herrenberg (Kreis Böblingen) wie geplant eine Erstaufnahmestelle des Landes für Asylsuchende? Die Frage ist seit Monaten das große Thema im Gäu, sie spaltet die Menschen. Noch immer gibt es etliche Gegner in der Stadt und in den umliegenden Teilorten. Dass das Regierungspräsidium Stuttgart vor kurzem eine Veranstaltung abgesagt hat, bei der über die Pläne hätte informiert werden sollen, machte die Sache nicht unbedingt besser.

Der Grund für die Absage ist, dass die Abteilung Migration im Innenministerium derzeit ein neues Gesamtkonzept für die Erstaufnahme von Flüchtlingen in Baden-Württemberg erarbeitet. Herrenberg könnte Teil dieses Konzepts sein. Ein Ministeriumssprecher sagte, es gebe noch „keine endgültige Entscheidung“. Weil der Gebäudekomplex allerdings umgebaut werden müsste, um dort Flüchtlinge unterbringen zu können, und die Zahl neu ankommender Asylsuchender zuletzt vergleichsweise niedrig war, ist der Standort Herrenberg dem Vernehmen nach mittlerweile nicht mehr unter den Favoriten für eine Erstaufnahmestelle.

Nach Informationen unserer Zeitung gibt es im Innenressort bereits Überlegungen für alternative Nutzungsmöglichkeiten. Demnach bemüht sich die Polizei, das Gebäude als Fortbildungsstätte für den mittleren und gehobenen Dienst nutzen zu dürfen, möglicherweise sogar als Außenstelle der Polizeihochschule Villingen-Schwenningen.

Stadtverwaltung begrüßt Nutzung durch Polizei

Der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Ralf Kusterer, könnte sich das „sehr gut vorstellen“. Er habe die Anlage zwar noch nie gesehen, aber Herrenberg liege zentral und sei daher für die Kollegen gut erreichbar, sagte er auf Anfrage unserer Zeitung: „Und dass der Standort einst als Schulungszentrum mit entsprechenden Räumen konzipiert wurde, ist sicherlich auch kein Nachteil.“

Herrenbergs Oberbürgermeister Thomas Sprißler war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Sein Stellvertreter Tobias Meigel sagte aber, man sei daran interessiert, dass es „eine hochwertige Nachfolgenutzung“ auf dem Areal gebe. Man sei nach wie vor der Ansicht, dass Herrenberg ein guter Standort für eine Erstaufnahmestelle sei. „Wenn eine Ausbildungs- oder Fortbildungsstätte der Polizei dorthin käme, wäre das aber natürlich auch eine tolle Nachnutzung.“

Der 1983 eröffnete, damals 67 Millionen Mark teure Komplex war einst ein Vorzeigestandort der International Business Machines Corporation (IBM) für Schulung und Qualifizierung gewesen. Auf dem insgesamt zwölf Hektor großen Grundstück, direkt gelegen an der Bundesstraße 14 vor den Toren Herrenbergs, gab es neben Schulungs- und Büroräumen, einem Parkhaus, einer Küche und einer Kantine auch ein Hotel mit einem Hallenbad, das von IBM in den 90er Jahren allerdings geschlossen wurde. Später verkaufte der IT-Spezialist das Grundstück und das wie ein Ypsilon ausgerichtete Gebäude und mietete die Büroräumlichkeiten. Mitte Oktober des vergangenen Jahres zogen dann die letzten Mitarbeiter aus.

Gebäude sollte 1250 Flüchtlinge beherbergen

Weil die Landesregierung angesichts der Flüchtlingswelle, die im Herbst des vergangenen Jahres nach Baden-Württemberg kam, händeringend nach Unterkünften für die Neuankömmlinge suchte, erwarb sie im Dezember 2015 die nicht mehr genutzte Liegenschaft. Offiziell macht das Finanzministerium keine Angaben zum Kaufpreis. Dem Vernehmen nach überwies der Landesbetrieb Vermögen und Bau aber rund 20 Millionen Euro an eine Schweizer Immobiliengruppe. Der Plan war, das Gelände als Landeserstaufnahmestelle für 1250 Flüchtlinge herzurichten und zu nutzen.

In Teilen der Bevölkerung lösten die Pläne Verunsicherung und Wut aus. Die Stadtverwaltung sprach sich indes dafür aus, auch Ehrenamtliche schlossen sich bereits zusammen, um zu überlegen, wie sie den Flüchtlingen helfen können. Doch nun könnte doch alles anders kommen.