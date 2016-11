Eröffnung Wintertraum auf dem Schlossplatz Der Anfang der Eiszeit

Von red 16. November 2016 - 18:31 Uhr

Stuttgart - Auf knackige Kälte und zentimeterhohen Schnee im Winter kann man sich längst nicht mehr verlassen. Dafür aber auf den „Wintertraum“, der am Mittwoch um 17 Uhr bereits zum 18. Mal auf dem Stuttgarter Schlossplatz eröffnet worden ist. Dank Kunsteis und Glitzerschnee kamen erstmals Winter- und Weihnachtsgefühle auf, als junge Eisläufer ihre Kunststücke auf der Eislaufbahn zeigten. Einen Gastauftritt hatte das Eishockey-Team Steelers aus Bietigheim-Bissingen.

Im Anschluss an diese Eröffnung der Eiszeit war die Eislaufbahn für alle Besucher geöffnet – am Eröffnungstag kostenlos. Das Geld konnte man stattdessen in einen Glühwein investieren, den man auf dem dazugehörigen Schlemmerdorf erstehen kann – oder aufsparen, um etwas Gutes damit zu tun: Denn wer sich an einem der Adventssonntage eine Pinguin-Figur als Laufhilfe ausleiht, kann das Pfand dafür spenden – für die echten Pinguine in der Wilhelma. Und dabei kann man sogar eine Patenschaft für einen Wilhelma-Pinguin gewinnen. Der „Wintertraum“ ist noch bis zum 1. Januar 2017 täglich von 11 bis 22.30 Uhr geöffnet.