Serienräuber in Fellbach? Maskierter Mann überfällt Supermarkt

Von wei 23. August 2017 - 10:25 Uhr

Die Polizei sucht nach einem Mann, der versucht hat, einen Supermarkt in Fellbach auszurauben. Foto: dpa (Symbolbild)

Ein Maskierter bedroht eine Verkäuferin mit einem Messer – als die Kasse wegen eines Defekts nicht aufgeht, wird die Situation brenzlig. Die Polizei prüft, ob die Tat auf das Konto des Serienräubers geht.

Fellbach - Bei einem versuchten Raubüberfall auf einen Supermarkt in Fellbach-Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) ist der Täter am späten Dienstagabend ohne Beute geflüchtet. Gegen 21.40 Uhr hatte ein Maskierter den Markt in der Daimler-Straße betreten, ein großes Messer gezogen, die 20 Jahre alte Verkäuferin bedroht und Geld gefordert. Wegen technischer Probleme ließ sich die Kasse jedoch nicht öffnen – was den Täter offenbar reizte.

Fahndung trotz Hubschrauber vergeblich

„Er hat seinen Druck auf die Verkäuferin massiv verstärkt“, so ein Polizeisprecher. Wie genau, will er nicht verraten: Das sei Täterwissen, das später für eine Überführung des Räubers wichtig sein könne. Als die 20-Jährige über Lautsprecher eine Kollegin bat, die Kasse zu öffnen, floh der Täter jedoch ohne Beute. Die Polizei setzte unter anderem einen Hubschrauber ein, fahndete jedoch vergeblich.

Der Täter wird als 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben und hatte laut dem Polizeisprecher „auffällig helle Haut“. Er trug weiße Schuhe, eine schwarze Hose und ein Trainingsoberteil mit drei weißen Streifen an den Armen. Auf der Brust hatte es einen dicken weißen Balken. Unterhalb des weißen Balkens war das Oberteil im Bereich des Bauches rot. Hinweise werden unter 071 51/95 00 entgegen genommen.

Die Polizei prüft nun, ob die Tat im Zusammenhang zu anderen Raubdelikten im Landkreis steht – erst gestern hatte sie Fahndungsbilder eines Mannes veröffentlicht, der für drei Überfälle in Fellbach und Schorndorf verantwortlich sein soll. Die Tat ähnelt von der Vorgehensweise allerdings auch einem Überfall auf ein Casino in Fellbach am 17. August, der bislang nicht dem Serienräuber zugerechnet wurde.