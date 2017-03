Erneute Provokation aus der Türkei Boulevardzeitung zeigt Merkel als „Frau Hitler“

Von red/afp 17. März 2017 - 17:53 Uhr

Die türkische Zeitung „Günes“ hat Angela Merkel als „Frau Hitler“ abgebildet.Foto: AFP

Die türkische Boulevardzeitung „Günes“ hat Kanzlerin Merkel als „Frau Hitler“ in Naziuniform abgebildet. Neben die Fotomontage schrieb das regierungsnahe Blatt die Worte „Frau Hitler“ auf Deutsch und „hässliche Tante“ auf Türkisch.

Istanbul - Angela Merkel als „Frau Hitler“ in Nazi-Uniform - so sieht die türkische Boulevardzeitung „Günes“ die deutsche Kanzlerin. Auf seiner Titelseite druckte das regierungsnahe Blatt am Freitag eine Fotomontage der Bundeskanzlerin mit Hitler-Bart in schwarzer Uniform.

Mehr zum Thema

Regierungssprecher Georg Streiter sagte daraufhin lediglich: „Wir beteiligen uns nicht an diesem Wettkampf der Eskalationen. Die Kanzlerin macht das nicht mit.“ Neben die Fotomontage von Merkel schrieb „Günes“ die Worte „Frau Hitler“ auf Deutsch und „hässliche Tante“ auf Türkisch. Neben ihr prangt ein großes Hakenkreuz.

Fotomontage als Reaktion auf Titelseite der „Bild“?

Die Fotomontage kann auch als Reaktion auf die Titelseite der „Bild“-Zeitung verstanden werden, die Erdogan in ihrer Mittwochsausgabe scharf kritisiert hatte. Das türkische Außenministerium hatte dem Boulevardblatt daraufhin „Beleidigung“ Erdogans vorgeworfen.

Die Türkei und Deutschland durchleben derzeit eine schwere diplomatische Krise. Nach der Absage mehrerer Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland warf der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan der Bundesrepublik „Nazi-Methoden“ vor. Auch die Niederlande beschimpfte er als „Überbleibsel der Nazis“ und „Faschisten“. Diese Vergleiche stießen in Europa auf Unverständnis und scharfe Kritik.