Erneut schwerer Lkw-Unfall auf A6 Laster kracht in Unfallstelle

Von red/dpa 14. Dezember 2016 - 09:13 Uhr

Auf der A6 ist es zu einem Lkw-Unfall gekommen. (Symbolbild)Foto: dpa

Auf der A6 bei Ilshofen ist es am Mittwochmorgen erneut zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen. Ein Mensch wurde dabei schwer verletzt, es entstand erheblicher Sachschaden und die Pendler hatten mit einem Stau-Chaos zu kämpfen.

Ilshofen - Auf der Autobahn 6 bei Ilshofen ist am Mittwochmorgen ein Lastwagen in eine Unfallstelle gekracht - ein 46-Jähriger wurde schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war ein Transporter aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn in Richtung Heilbronn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Ein nachfolgender Lastwagenfahrer erkannte die Gefahrenstelle und sicherte sie ab. Der Fahrer eines weiteren Sattelzugs bemerkte das zu spät und prallte mit seinem Fahrzeug gegen den Lastwagen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei wurde der 46-jährige Transporterfahrer erst dabei verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Strecke wurde gesperrt, es bildeten sich Staus von mehreren Kilometern Länge. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 100 000 Euro. Bereits am Montag war die A6 stundenlang wegen eines schweren Unfalls mit fünf Lastwagen gesperrt worden.