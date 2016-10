Ernährung Neun Fakten rund ums gute Brot

Von Melanie Maier 22. Oktober 2016 - 16:05 Uhr

Ein gutes Brot hat regelmäßig verteilte Luftbläschen.Foto: dpa

Etwa 300 Brotsorten und mehr als 1200 Kleingebäcke gibt es in Deutschland. Doch wie gesund ist das tägliche Abendbrot eigentlich? Und was zeichnet ein gutes Brot überhaupt aus?

Stuttgart - 94 Prozent der Deutschen zwischen 18 und 69 Jahren essen täglich mindestens eine Scheibe Brot, nirgendwo gibt es so viele Brotsorten wie hierzulande. Was genau sie zu sich nehmen, das wissen aber nur die wenigstens. Dass etwa eine Scheibe Brot bereits rund ein Fünftel der empfohlenen Tagesmenge an Salz enthält, ist den meisten Deutschen nicht bewusst. Neun Fakten rund ums gute Brot.

Macht das Abendbrot dick?

Ob das Abendbrot kalorienreich ist, kommt auch auf den Aufstrich an. Foto: dpa

Ist Vollkornbrot gesünder?

Mindestens 90 Prozent des verwendeten Mehls müssen bei echtem Vollkornbrot aus Vollkorn sein. So steht es in den Leitsätzen des Deutschen Lebensmittelbuchs für Brot und Kleingebäck. Vollkornbrote haben deutlich weniger Kalorien als Weißbrot. Außerdem liefern sie mehr Mineral- und Ballaststoffe. Eine Studie der US-amerikanischen Harvard Medical School belegt darüber hinaus, dass Vollkornprodukte helfen können, Diabetes vorzubeugen. Es lässt den Blutzuckerspiegel nur langsam steigen und hält ihn lange Zeit auf einem hohen Niveau – das hält den Appetit in Zaum. Vorsichtig sollten Diabetiker allerdings bei Pumpernickel sein. Mit sechs Gramm Zucker pro 100 Gramm enthält es doppelt so viel Zucker wie andere Brotsorten.

Wie lange ist Brot haltbar?

Sobald das Brot an einer Stelle schimmelt, sollte man es entsorgen. Foto: dpa

Ist weniger Salz mehr?

Wer hätte das gedacht: Brot und Brötchen zählen zu den besonders salzhaltigen Lebensmitteln, so die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Salz im Brot trägt zu Volumen, Geschmack und Verträglichkeit bei. Dabei kann schon eine Scheibe bis zu ein Gramm Salz enthalten – fast ein Fünftel der empfohlenen Tagesmenge zwischen fünf und sechs Gramm. Menschen, die sich salzarm ernähren, können in der Bäckerei nachfragen, ob dort Brotsorten mit geringem Salzgehalt angeboten werden. Bei abgepacktem Brot kann man selbst nachrechnen, wie viel Salz darin enthalten ist: Je ein Gramm Natrium auf der Zutatenliste entspricht 2,54 Gramm Salz. Als Richtwert gilt: In 100 Gramm Brot sollten nicht mehr als 1,1 Gramm Salz enthalten sein.