Eric Trump ist Papa geworden Es gibt Nachwuchs im Hause Trump

Von (sas/spot) 12. September 2017 - 22:47 Uhr

Eric Trump (links) ist Papa geworden Foto: Dennis Van Tine/starmaxinc.com/ImageCollect

Die Familie Trump wächst und wächst: Jetzt ist Eric Trumps erstes Kind auf der Welt - und der US-Präsident damit zum neunten Mal Opa.

Americas First Family ist um ein Mitglied größer. Eric Trump (33), Sohn des Präsidenten, und seine Frau Lara (34) haben am Dienstag ihr erstes Kind bekommen. "Lara und ich freuen uns, die Geburt unseres Sohnes Eric Luke Trump mitteilen zu können", schrieb der stolze Papa auf Twitter und hängte auch ein süßes Bild seines schlafenden Sohnes an.

Präsident Donald Trump (71) ist damit zum neunten Mal Opa geworden. Seine Tochter Ivanka (35) hat bereits drei Kinder, sein ältester Sohn Donald Junior (38) sogar schon fünf. Und wie es sich für den US-Präsidenten gehört, hat er zu der Geburt auch schon gratuliert - natürlich via Twitter.