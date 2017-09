Wahlergebnisse der Bundestagswahl Die AfD fühlt sich als Siegerin der Wahl

Allen Streitigkeiten und aller Kritik an ihrem provokativen Auftreten zum Trotz: Die AfD hat es ins Parlament geschafft.





Berlin - Die AfD strotzt vor Selbstbewusstsein. Spitzenkandidat Alexander Gauland hat nach dem guten Abschneiden seiner Partei eine Kampfansage an die künftige Bundesregierung gemacht. „Wir werden sie jagen“, sagte Gauland in Berlin. Die Partei wolle sich „unser Land und unser Volk zurückholen“. Die neue Bundesregierung „kann sich warm anziehen“, sagte Gauland. „Wir werden die Regierung vor uns hertreiben“, fügte Gauland unter dem Jubel der versammelten Parteianhänger hinzu. Gauland nannte den Einzug in den Bundestag einen „großen Tag“ in der Parteiengeschichte der AfD. „Wir werden dieses Land verändern“, sagte der stellvertretende Parteivorsitzende.

Keine andere Partei in der Nachkriegsgeschichte hat einen derart rasanten Aufstieg erlebt. Vor vier Jahren wurde die AfD gegründet und war bei der Bundestagswahl 2013 noch knapp an der Fünfprozenthürde gescheitert. Mit dem jetzigen Ergebnis hat die junge Partei ihre Erwartungen übertroffen. Ihr Ziel war immer, mit sicherem Abstand zur Fünfprozentmarke in den Bundestag einzuziehen. Die Spitzenkandidaten Alexander Gauland und Alice Weidel hatten intern vor zu hohen Erwartungen gewarnt. Das gute Resultat festigt die Stellung des Spitzenduos. Erst auf dem Parteitag in Köln hoben die AfD-Delegierten die 38-jährige Weidel und den 76-jährigen Gauland auf den Schild. Das galt damals als Experiment mit offenem Ausgang. Gauland genießt in der AfD zwar seit Langem hohes Ansehen, doch Weidel war ein unbeschriebenes Blatt. Sie hat sich in Windeseile an die Spitze katapultiert. Beiden werden gute Chancen auf den Vorsitz der Bundestagsfraktion eingeräumt.

Alice Weidel kam aus dem Nichts

Doch es geht um mehr als politische Karrieren. Der Wahlkampf legt auch die Strategie für die nächsten Jahre fest: Das Kalkül ist aufgegangen, dass provokante und rassistische Äußerungen wie die des Spitzenkandidaten Gauland der Partei mehr nutzen als schaden. Auf diese Weise schaffte es die AfD, sich im Gespräch zu halten. An deutschnationalen Töne stören sich offenbar viele Wähler nicht. Damit zeichnet sich die Ausrichtung der AfD im Bundestag ab: Der Ton im Parlament dürfte rauer werden.

Frauke Petry versinkt in der Versenkung

Doch zunächst muss die AfD ihren Führungsstreit lösen. Kurios ist, dass die Parteivorsitzenden in diesem Wahlkampf eine untergeordnete Bedeutung spielten. Das Spitzenduo gab den Ton ab. Während der Bundesvorsitzende Jörg Meuthen aus Baden-Württemberg immerhin noch quer durch die Republik zu Kundgebungen reiste, glänzte die Co-Vorsitzende Frauke Petry durch Abwesenheit. Offiziell wird das damit begründet, dass sich Petry um ihren neugeborenen Sohn gekümmert hat. Doch das nimmt ihr die Partei nicht ab. Seit dem Parteitag ist die Vorsitzende geschwächt. Sie unternahm in Köln den Versuch, die AfD als realpolitische Oppositionskraft zu verankern. Petry wollte dem Rechtsaußen-Kurs, den sie früher selbst beförderte, ein Ende setzen. Doch die Galionsfigur erlitt eine krachende Niederlage – und gilt seitdem als geschwächt. Alles deutet darauf hin, dass die Abrechnung mit Petry kurz bevorsteht. Weite Teile der Partei verübeln ihr, dass sie in der Schlussphase des Wahlkampfs Zweifel an der AfD bestärkte. Petry sagte, sie verstehe es, wenn die Wähler nach Gaulands und Weidels Äußerungen entsetzt seien.

Doch mit ihrer Kritik steht Petry fast allein da. Dem einstigen Aushängeschild der AfD fehlt es inzwischen selbst im eigenen Landesverband an Rückhalt. An diesem Montag wird die sächsische Landesgruppe der künftigen Bundestagsfraktion eine Pressekonferenz abhalten, auf der es auch um Petrys Zukunft gehen könnte. Meuthen hat klargemacht, dass er auf dem nächsten Parteitag im Dezember gegen Petry kandidieren werde. Petrys Stern in der AfD scheint zu verglühen. Damit könnte sich das wiederholen, was Parteigründer Bernd Lucke widerfahren ist. Lucke wurde vor zwei Jahren aus der AfD gedrängt.