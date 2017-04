Erdogan-Referendum in der Türkei So haben die Türken in Stuttgart abgestimmt

Von mrz 16. April 2017 - 21:16 Uhr

Das türkische Wahlzentrum für das Referendum in Stuttgart-Zuffenhausen.Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Recep Tayyip Erdogan geht als Sieger hervor aus seinem Referendum für ein neues Präsidialsystem in der Türkei. Doch wie haben die Türken in Stuttgart gewählt? Jetzt gibt es erste Zahlen.

Stuttgart - Der Sieg ist am Ende denkbar knapp für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Dennoch bleibt am Ende ein Erfolg beim Referendum in der Türkei, das dem Machthaber noch mehr Macht zugestehen soll. Ministerpräsident Binali Yildirim aus der Türkei hat das „Ja“-Lager beim Referendum von Recep Tayyip Erdogan jedenfalls zum Sieger erklärt.

Gewählt werden durfte bei der Abstimmung auch in Deutschland (lesen Sie hier, wie die Türken in Deutschland abgestimmt haben). Und natürlich auch in Stuttgart.

Am Sonntagabend tauchten nun erste Hochrechungen über das Ergebnis aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt auf. Demnach gingen etwa 48 Prozent der wahlberechtigten Türken in Stuttgart an die Urne. 66,7 Prozent stimmten für „Ja“. 33,3 Prozent für „Nein“.