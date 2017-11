Erdmannhausen im Kreis Ludwigsburg Trecker gestohlen und Spur der Verwüstung hinterlassen

Von red 03. November 2017 - 15:07 Uhr

Mit diesem Trecker war der unbekannte Dieb unterwegs. Foto: Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ein unbekannter Täter entwendet einen Trecker. In der Nacht zu Freitag geht er mit dem Trecker auf Spritztour und richtet damit eine Spur der Verwüstung an. Die Polizei sucht Zeugen.

Erdmannhausen - Mit einem vermutlich am vergangenen Freitag (27. Oktober) oder Samstag (28. Oktober) aus einer Scheune entwendeten Trecker ist ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Freitag (3. November) in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) unterwegs gewesen und hat dabei eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, war der unbekannte Dieb mit dem Fahrzeug der Marke Fahr, Typ D180H (Kennzeichen: LB-DN 43) auf der Beethovenstraße in Richtung Alfred-Ulrich-Straße unterwegs. Kurz nach der Einmündung der Mozartstraße überfuhr er den Gehweg und geriet auf einen Stellplatz mit vier Garagen. Nachdem er zunächst gegen eines der Garagentore gefahren war, stieß der Trecker noch gegen ein zweites Tor. Die in den Garagen abgestellten Autos und ein Motorroller wurden dabei beschädigt.

Täter flüchtete schließlich zu Fuß

Nach diesem Manöver prallte er schließlich gegen einen hölzernen Sichtschutzzaun, kam dort zum Stehen und flüchtete zu Fuß. Der bei dem Unfall angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Ein Anwohner der Beethovenstraße verständigte am Freitagmorgen die Polizei, nachdem er den Trecker gegen 5:30 Uhr auf seinem Grundstück entdeckt hatte.

Wie die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, war eine Anwohnerin gegen 1:30 Uhr aufmerksam geworden, als der Unbekannte mutmaßlich versuchte, die Zugmaschine neu zu starten. Kurz darauf sah sie einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann mit blonden Haaren, der sich zu Fuß in Richtung Mozartstraße entfernte. Er ist etwa 1,80 Meter groß, war bekleidet mit einer Jeans und einer hellen Jacke.

Polizei sucht nach Zeugen

Personen, die den Trecker, der auf dem Foto zu sehen ist, seit dem Diebstahl am vergangenen Wochenende gesehen haben, die Fahrmanöver in der Nacht zum Freitag in Steinheim bemerkt haben oder Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Telefonnummer 07144/900-0 in Verbindung zu setzen.