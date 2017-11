Erdbeben zwischen Irak und Iran Zahl der Toten steigt immer weiter an

13. November 2017

Die US-Erdbebenwarte hat in der Grenzregion zwischen Iran und Irak eine Erdbeben-Stärke von 7,2 gemessen. Foto: Iranian Students News Agency/AP

Eine heftige Erschütterung in der iranisch-irakischen Grenzregion kostet vielen Menschen das Leben. Hunderte andere werden verletzt. Die Rettungsarbeiten sind im vollen Gang.

Teheran/Bagdad - Nach dem schweren Erdbeben in den südlichen Kurdengebieten in der Grenzregion zwischen dem Iran und dem Nordirak ist die Zahl der Toten nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens angestiegen. Mehr als 200 Menschen sollen getötet und 1686 weitere Menschen verletzt worden sein. Die Zahl wurde am Montagmorgen bekannt gegeben. Weitere Opfer werden befürchtet.

Der Erdstoß der Stärke 7,3 hatte sich am Sonntag ereignet. Die amtliche Nachrichtenagentur Irna hatte zuvor 141 Tote und 860 Verletzte gemeldet.

Betroffen seien Städte und Ortschaften der westlichen Provinz Kermanschah, berichtete Irna. Die Rettungsarbeiten hätten die ganze Nacht angedauert und sollten nun während des Tages mit erhöhtem Tempo fortgesetzt werden.

Behörden müssen schnell handeln

Laut US-Erdbebenwarte USGS befand sich das Zentrum des Bebens rund 31 Kilometer außerhalb der irakischen Grenzstadt Halabdscha in der Kurdenregion im Nordosten Iraks. Es habe sich in einer Tiefe von 23,2 Kilometern ereignet - relativ nah an der Oberfläche kann eine Erschütterung für große Schäden sorgen. Ein Bericht der irakischen Regierung zum Beben und möglichen Toten und Verletzten war zunächst nicht verfügbar.

Unter Berufung auf irakische Behörden hatte es im iranischen TV zunächst geheißen, im Irak seien mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden.

Der iranische Präsident Hassan Ruhani sagte in einem Telefongespräch mit dem Innenministerium, die Behörden müssten schnell handeln. Die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Ilna berichtete, mindestens 14 Provinzen seien von dem Beben betroffen.

Schulen bleiben geschlossen

In den sozialen Medien berichteten zahlreiche Menschen, sie hätten ihre Häuser verlassen, besonders in Kasr-i Schirin und Kermanschah. In Kermanschah und der Provinz Ilam sollten die Schulen am Montag geschlossen bleiben.

Der Iran befindet sich auf mehreren großen Verwerfungslinien und ist deshalb anfällig für Erdbeben. Im Jahr 2003 zerstörte ein Beben der Stärke 6,6 die historische Stadt Bam. Rund 26 000 Menschen kamen ums Leben.