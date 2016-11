Erdbeben in Neuseeland Drei Kühe in Not

Von red/AP 14. November 2016 - 08:58 Uhr

Die drei Kühe stecken in einer ausweglosen Situation fest.Foto: AP

Durch das Erdbeben in Neuseeland sind drei Kühe in Not geraten. Sie stecken auf einem Stück Land fest, das Areal drumherum ist abgesackt.

Wellington - Drei Kühe sind durch das starke Erdbeben in Neuseeland in eine offenbar völlig ausweglose Situation geraten. Wie Aufnahmen des Nachrichtendienstes Newshub zeigten, saßen zwei ausgewachsene Tiere und ein Kalb am Montag in der Nähe des Touristenortes Kaikoura auf einem Stück Land fest, um das herum die gesamte Weide bei dem Erdstoß verwüstet worden war. Um die wenigen Quadratmeter Grasfläche, auf denen sie standen, war die Landschaft um mehrere Meter eingesackt. Die Kühe wurden dadurch vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten.

Wem das Vieh gehört, war nicht bekannt. Auch die Frage blieb zunächst ungeklärt, wie ihnen geholfen werden könnte. In Neuseeland leben 4,7 Millionen Menschen - und knapp zehn Millionen Kühe.

Ein Beben der Stärke 7,8 hatte die Region rund um Kaikoura in der Nacht zum Montag heimgesucht. Mindestens zwei Menschen starben dabei.