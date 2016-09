Erdbeben in Italien Hund nach neun Tagen gerettet

Von red/AP 02. September 2016 - 23:46 Uhr

Dieser Hund ist aus den Trümmern des Erdbebens gerettet worden.Foto: AP

Neun Tage nach dem Erdbeben haben Rettungskräfte einen Hund aus den Trümmern gerettet. Mit wedelndem Schwanz lief der Hund anschließend auf einem Schutthügel herum.

Rom - Neun Tage nach dem schweren Erdbeben in Mittelitalien hat die Feuerwehr einen Golden Retriever aus den Trümmern in Amatrice gerettet. Die Einsatzkräfte seien durch sein Bellen auf Romeo aufmerksam geworden, als sie die Besitzer dabei begleitet hätten, Habseligkeiten aus ihrem beschädigten Haus zu holen, sagten Feuerwehrleute am Freitag der Nachrichtenagentur AP. Der Hund habe zunächst verwirrt gewirkt, sei dann jedoch mit wedelndem Schwanz auf einem Hügel voller Schutt herumgelaufen.

Mehr zum Thema

Amatrice war besonders stark von dem Erdbeben am 24. August betroffen gewesen. Mehr als 230 Leichen wurden hier gefunden. Insgesamt starben durch die schwere Erschütterung fast 300 Menschen. Hunderte weitere wurden verletzt, Tausende obdachlos.