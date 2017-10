Enzweihingen im Kreis Ludwigsburg Unbekannte begrapschen 14-Jährige

Von red 27. Oktober 2017 - 12:20 Uhr

Eine Jugendliche ist am Freitagmorgen auf dem Weg zum Bus in Enzweihingen unterwegs. Plötzlich greift ein Unbekannter sie am Arm und hält ihr den Mund zu. Ein zweiter Mann begrapscht sie.

Enzweihingen - Die Kriminalpolizei Ludwigsburg ermittelt gegen zwei unbekannte Täter, die vergangenen Freitag (20. Oktober) in Enzweihingen eine 14-Jährige sexuell belästigt haben.

Die Jugendliche war zwischen 6.40 und 7 Uhr auf dem Fußweg „Im Gäßle“ in Richtung Bushaltestelle unterwegs, berichtet die Polizei. Plötzlich griff einer der Täter ihren Arm und hielt sie fest. Gleichzeitig deckte er mit seiner anderen Hand ihren Mund zu. Der zweite Täter begrapschte das Mädchen währenddessen.

Zeugin kam dem Opfer zur Hilfe

Eine bislang unbekannte Zeugin konnte die Tat beobachten und kam der 14-Jährigen zur Hilfe, indem sie angab die Polizei zu rufen. Hierauf flüchteten die beiden Männer. Das Opfer konnte lediglich denjenigen beschreiben, der sie berührt hat. Es handelt sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit dunklerem Teint und braunen, kurzen Haaren. Er trug eine schwarze Jeans und eine schwarze Trainingsjacke.

Die Zeugin hat blondes, kurzes Haar und war von eher kleiner Statur. Insbesondere bittet die Polizei diese Frau, sich unter Tel. 07141/18-9 zu melden. Darüber hinaus werden auch weitere Zeugen gesucht.