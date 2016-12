Enttäuschung für Touristen Eiffelturm vierter Tag in Folge geschlossen

Von red/dpa 16. Dezember 2016 - 20:54 Uhr

Sie fordern mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen: Die Beschäftigten im Eiffelturm in Paris streiken den vierten Tag in Folge – sehr zum Leidwesen der Touristen, die vor verschlossenen Türen stehen.





Paris - Wegen eines Streiks der Beschäftigten ist der Pariser Eiffelturm am Freitag den vierten Tag in Folge geschlossen geblieben. Hintergrund des Ausstands waren Differenzen über das Gehalt und die Arbeitsbedingungen. Ein Gewerkschaftssprecher sagte, die Beschäftigten wollten in Entscheidungsprozesse eingebunden werden und forderten, dass mehr Geld in die Wartung des Turms fließe.

Das Pariser Wahrzeichen aus dem 19. Jahrhundert wird jährlich von Millionen Touristen besucht und ist normalerweise an jedem Tag im Jahr geöffnet. Ein Brautpaar aus Mexiko klagte, der Streik habe ihnen die Flitterwochen verdorben. Die Braut sagte, sie und ihr Mann hätten eigens einen Fotografen aus ihrer Heimat anreisen lassen, zudem sei ein festliches Abendessen in 276 Metern Höhe geplant gewesen.