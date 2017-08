Entspannen in Stuttgart An diesen Orten kann man richtig gut abschalten

Von red/noa 01. August 2017 - 13:21 Uhr

Wo kann man abseits des Großstadttrubels die Gedanken schweifen und die Seele baumeln lassen? Wir haben Plätze in Stuttgart zusammengetragen, die zum Runterkommen einladen.





Stuttgart - Der Städter kennt das wohl nur zu gut: Da kommt man gestresst von der Arbeit oder der Uni und möchte sich einfach nur ausruhen. Aber die Hektik, die so eine Großstadt mit sich bringt, macht es einem da nicht gerade einfach. Dabei gibt es auch abseits des Trubels Plätze, die zum Abschalten einladen – man muss nur wissen, wo man sie findet.

Auch Stuttgart bietet solche Oasen der Ruhe. In unserer Bildergalerie haben wir Plätze in der schwäbischen Metropole zusammengetragen, an denen man einfach mal die Seele baumeln und die Gedanken schweifen lassen kann.