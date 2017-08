Entlassung von Jan Schindelmeiser Das waren die Manager beim VfB Stuttgart

Von pav 04. August 2017 - 16:12 Uhr

Nach der für viele überraschenden Trennung des VfB Stuttgart von seinem Sportchef Jan Schindelmeiser ist die Position bei den Roten vorübergehend wieder vakant. Wir blicken in Bildern auf die Sportdirektoren und Manager der vergangenen Jahre.





Stuttgart - Paukenschlag am Neckar: Der VfB Stuttgart hat an diesem Freitag die Trennung von seinem Sportchef Jan Schindelmeiser bekannt gegeben. Viele Fans sind von der Meldung völlig überrascht worden, die der Verein am Mittag auf seiner Homepage kommunizierte.

Während Meldungen kursieren, wonach die Roten auf der Suche nach einem Nachfolgerbereits fündig geworden sein sollen, reiht sich Jan Schindelmeiser ein in eine illustre Liste von Sportdirektoren und Managern, die beim Club mit dem roten Brustring federführend tätig gewesen sind.

Wir haben die sportlichen Leiter des VfB Stuttgart in einer Bildergalerie zusammengestellt – angefangen bei Dieter Hoeneß, der mit den Schwaben im Jahre 1992 die Meisterschale an den Neckar holte. Klicken Sie sich durch!

