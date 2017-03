Entgleiste Stadtbahn in Stuttgart SSB geht von einem Defekt aus

Von Jürgen Löhle 20. März 2017 - 12:05 Uhr

Der Stadtbahn-Verkehr läuft wieder normal, nachdem am Sonntag ein Zug der Linie U15 an der Heilbronner-/ Ecke Friedhoftstarße an einer Weiche aus den Gleisen gesprungen war. Die Suche nach der Ursache der Weichenstörung dauert aber noch an.





Stuttgart - Es läuft wieder normal. Seit Sonntagabend um 19 Uhr fährt der Stadtbahnverkehr auf den Gleisen in der Heilbronner Straße wieder störungsfrei. Gegen 13.40 Uhr war dort am Sonntag an der Ecke Heilbronner/- Friedhofstraße ein Zug der Linie U15 beim Überqueren der Weiche aus den Gleisen gesprungen und hatte stundenlang den Verkehr auf der Schiene und teilweise auch auf der Straße behindert. „Wir gehen von einem Defekt an der Weiche aus“, sagt SSB-Sprecherin Birte Schaper, „unsere Techniker haben die Weiche am Sonntag repariert und fahnden gerade nach der Ursache des Defekts.“ Der Betrieb laufe seit Sonntagabend allerdings störungsfrei weiter, ob weitere, größere Reparaturen oder gar ein Tausch der Weiche anstehen, muss noch geprüft werden.

Mehr zum Thema

Entgleisungen aufgrund von Problemen an einer Weiche sind zwar selten, aber es gibt sie. So sprangen zum Beispiel im April 2015 auf der Linie U4 zwischen Wangen und Untertürkheim kurz hintereinander gleich zwei Stadtbahnen kurz vor dem Karl-Benz-Platz bei einer Weiche aus den Schienen. Verletzt wurde niemand. Bereits im Dezember 2014 waren an der gleichen Stelle zwei Stadtbahnen der Linie U4 entgleist. Daraufhin wurde eine neue Weiche bestellt, die aber zum Zeitpunkt der zweiten Entgleisung noch nicht geliefert war. Ende April 2015 war das Problem dann aber aus der Welt.