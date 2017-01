Engstingen im Kreis Reutlingen 300.000 Liter Gülle fluten Gewerbegebiet

11. Januar 2017

Mehr als 300.000 Liter Gülle laufen aus einem Gülletank aus und überfluten ein Gewerbegebiet in Engstingen im Kreis Reutlingen. Zahlreiche Keller laufen mit der Gülle voll.





Engstingen - Am frühen Mittwochmorgen sind mindestens 300.000 Liter Gülle aus einem Gülledruckbehälter im Gewerbegebiet Haid in Engstingen (Kreis Reutlingen) ausgelaufen und haben zahlreiche Keller überflutet. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wie die Polizei berichtet, wurde die Gülleflut um kurz nach fünf Uhr morgens bemerkt. Durch ein Leck in dem Gülletank einer Biogasanlage sind mindestens 300.000 Liter Gülle unbemerkt aus- und in zahlreiche Keller der dort ansässigen Firmen gelaufen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Leck am Tank konnte abgedichtet werden. Unter Atemschutz durchsuchten die Einsatzkräfte die Keller, sicherten Gegenstände und pumpten die Gülle ab.

Für Anwohner besteht keine Gefahr

Besonders betroffen ist eine Gaststätte. Wann und ob dort der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, bleibt zunächst noch offen. Für Anwohner besteht aber laut Feuerwehr keine Gefahr durch die ausgelaufene Gülle.