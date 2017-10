England Torhüter erleichtert sich - und sieht die Rote Karte

Von red/dpa 28. Oktober 2017 - 21:14 Uhr

In England bekommt ein Torhüter die Rote Karte aus einem besonders kuriosen Grund (Symbolfoto). Foto: dpa

Kurioser Vorfall in England. Beim Spiel zweier Siebtligisten sieht ein Torhüter die Rote Karte – weil er pinkeln muss.

Bradford - Weil er sich während eines Fußballspiels in der siebten englischen Liga erleichterte, wurde der neuseeländische Torhüter Max Crocombe am Samstag mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen. Der Vorfall ereignete sich kurz vor Ende des Spiels zwischen Salford und Bradford im Norden Englands. Demnach habe der 24 Jahre alte Schlussmann von Salford an die Seite einer Tribüne uriniert. Das berichteten Augenzeugen übereinstimmend. Der Vorfall wurde anschließend auch von einem Zuschauer der Polizei gemeldet.

„Er wurde zweimal gewarnt, es nicht zu tun, und trotzdem hat er es gemacht und gepinkelt“, sagte Colin Barker vom gastgebenden Club Bradford Park Avenue: „Ich habe es selbst nicht gesehen, aber der Schiedsrichter hat ihn definitiv deswegen vom Platz geschickt. Er wurde vom Linienrichter auf den Vorfall hingewiesen.“

Warum Crocombe seine Notdurft noch während der Begegnung verrichtete, wurde zunächst nicht bekannt. Der Vorfall ereignete sich in der 86. Minute, Salford gewann das Spiel mit 2:1.