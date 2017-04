Engagiert: Silcherschule in Fellbach Vor der Kamera mit Bibi Blocksberg

Von Steffen Rommel 06. April 2017 - 11:22 Uhr

Bei einer Szene wie dieser in „Bibi und Tina – Tohuwabohu“ war auch die Heilbronnerin Sina mit dabei.Foto: Verleih

Der Verein Sternentraum aus Backnang erfüllt dank der Unterstützung der Silcherschule in Fellbach den sehnlichsten Wunsch eines Mädchens – einmal mit der berühmten kleinen Hexe in einem Film dabei sein.

Fellbach - Einmal mit dem Lieblingsstar gemeinsam vor der Kamera stehen – das ist wohl der Traum vieler Kinder. Der Verein Sternentraum 2000 hat einem Mädchen diesen besonderen Wunsch erfüllt. Die elfjährige Sina Azzuuz war beim Dreh des neuen „Bibi und Tina“-Films dabei. Sie ist, wenn auch nur für einen ganz kurzen Augenblick, Teil der Handlung geworden.

Sina Azzuuz liebt Bibi Blocksberg und ihre Filme, von denen seit 2014 bereits vier erschienen sind. Ihr war es ein Herzenswunsch, ihren Star einmal persönlich kennenzulernen. Daher schrieb das entwicklungsverzögerte Mädchen einen Brief an das Team des Sternentraums.

Der Verein erfüllt die Wünsche behinderter und schwer oder chronisch erkrankter Kinder

Der im Jahre 2000 gegründete Verein erfüllt die Wünsche behinderter und schwer oder chronisch erkrankter Kinder. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Freude in das Leben betroffener Familien zu bringen und ihnen neue Kraft und neuen Mut zu schenken. In den vergangenen beiden Jahren hat der Verein aus Backnang insgesamt mehr als 100 Wünsche erfüllt. Die vorgebrachten Anliegen sind vielseitig: Mädchen wollen gerne mal Prinzessin sein oder hinter die Kulissen des Lieblingsmusicals schauen. Jungs wollen einen Fußballer kennenlernen oder ein Auto fahren.

Der Verein Sternentraum erhörte die Bitte von Sina und ging mit ihr auf ein Konzert der Bibi-Darstellerin. Dort lernte sie dann zwar Lina Strahl kennen, aber leider immer noch nicht die wahre Bibi Blocksberg. Daraufhin stellte Sinas Wunscherfüllerin, die ehrenamtliche Tanja Hanisch, flugs den Kontakt zur Produktionsfirma der Bibi-Filme her. Nach wenigen Telefonaten war klar: Sinas Wunsch geht in Erfüllung: Sie wird mit der Hexe Bibi Blocksberg vor der Kamera stehen.

Um einen solchen Wunsch überhaupt erfüllen zu können, ist der Verein auf Spenden angewiesen. Einer dieser Helfer ist die Silcherschule in Fellbach. Bereits zum zweiten Mal hat sie den Verein Sternentraum mit einer Spendenaktion unterstützt. Nachdem bei der letzten Aktion Weihnachtskarten verkauft wurden, hatten die Schüler dieses Jahr Osterkarten gestaltet und sie Freunden und Familienmitgliedern angeboten. Eine Summe von mehr als 1100 Euro war das Ergebnis.

Um der Schule für ihr Engagement zu danken, kam Sina mit Tanja Hanisch vorbei und erzählte den Schülern von ihrem Erlebnis. Drei Tage war sie in Sachsen-Anhalt, im beschaulichen Querfurt. Das Team des Sternentraums brachte Sina und ihre Mutter im Hotel unter. Von dort aus ging es auf das Schloss Vitzenburg, das als Drehkulisse für den Film diente. Ganze drei Stunden dauerte der Dreh. Sina durfte in der Abschlussszene des Films gemeinsam mit Bibi Blocksberg am Konzert der fiktiven Band „Tohuwabohu“ teilnehmen. Sogar im Abspann wird sie namentlich erwähnt. Fotos und Autogramme von Bibi, Tina und den anderen Darstellern gab es natürlich noch dazu. Für das Mädchen ein tolles Erlebnis.

„Wir würden gerne noch viel mehr Kindern ihre Wünsche erfüllen“, sagt der Vorsitzende des Sternentraums Paul Peter Engert. Aus Fellbach kämen besonders wenige Wünsche. Er hoffe daher, dass Sinas Geschichte noch mehr Kinder dazu motiviere, zu sagen, was ihr Traum wäre.