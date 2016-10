Endspurt beim Cannstatter Volksfest Auf dem Wasen leuchtet’s nicht mehr lange

An diesem Wochenende heißt es für alle Feierwütigen Abschied nehmen. Am Sonntagabend gehen auf dem Wasen in Bad Cannstatt die Lichter aus. Zum Finale des Volksfests haben wir die schönsten Bilder des Festgeländes von oben.





Stuttgart-Bad Cannstatt - Wie ein bunter Zirkus erhellt der Cannstatter Wasen den Abendhimmel. Ringherum ist es dunkel, nur vereinzelt leuchtet zwischen Häusern und Bäumen hier und da eine Straßenlaterne.

Aus der Luft kann man sich einen sehr guten Eindruck verschaffen, was hier zur Volksfest-Zeit los ist – am besten geht das im Europarad. Wer Höhenangst hat oder vor lauter Feierei nicht zum Riesenradfahren gekommen ist, kann sich nun entspannt zurücklehen. In unserer Bildergalerie zeigen wir den funkelnden Wasen von oben.

Feuerwerk zum Abschluss

Zwei Wochen Wasen und die Volksfestfans aus Stuttgart und Umgebung haben wieder genügend Gesprächsstoff für die nächsten Monate. Bilder von Heiratsanträgen und andere Liebesgeschichten. Und die Geschichte von der Band, die wegen ihrer Aufforderung zu Sieg-Heil-Rufenwieder vom Wasen ausgeladen wurde. Oder der Auftritt von Heino in der Schwabenwelt.

An diesem Wochenende wird es jedoch Zeit, Abschied zu nehmen. Das beliebte Volksfest geht am Sonntagabend zu Ende. Zum großen Finale gibt es am Sonntag, 9. Oktober, ab 21.30 Uhr ein etwa 15-minütiges Musikfeuerwerk. Aber keine Angst – die nächste Party kommt bestimmt. Und das Datum für kommendes Jahr steht auch bereits fest: Vom 22. September bis 8. Oktober ist Cannstatter Volksfest 2017.

