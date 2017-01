Empfang im Rathaus Ludwigsburg Sternsinger sammeln für Region in Kenia

Von Ludwig Laibacher 04. Januar 2017 - 18:00 Uhr

Sternsinger schreiben den Segensspruch über die Ludwigsburger Rathaustür.Foto: factum/Weise

Mehr als 100 Sternsinger lassen in den nächsten Tagen noch einmal den „Stern über Bethlehem“ aufgehen. Am Mittwoch hat Bürgermeister Michael Ilk eine Abordnung im Rathaus empfangen. Gesammelt wird für ein Hilfsprojekt in Kenia.

Ludwigsburg - Mehr als 100 Sternsinger lassen in den nächsten Tagen noch einmal den „Stern über Bethlehem“ aufgehen. Am Mittwoch hat der Ludwigsburger Bürgermeister Michael Ilk eine Abordnung aus den katholischen Gemeinden St. Paulus, Dreieinigkeit, Auferstehung Christi sowie St. Thomas und Johannes im Rathaus empfangen, wo sie ihren Segensgruß über die Pforte schrieben. Ilk übergab ihnen ein Säckchen mit 100 Euro. Gesammelt wird in diesem Jahr für Kenia. Dort zeigten sich harte Folgen des Klimawandels, sagte Simon Doubleday, der die Ludwigsburger Gruppen organisiert. Mit dem Geld werde der Schulbau gefördert.