Ellwangen Betrunkener Flüchtling verletzt vier Polizisten

Von red/dpa/lsw 30. August 2016 - 10:33 Uhr

Vier Polizeibeamte sind bei der Besänftigung eines Randalierers in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Flüchtlinge in Ellwangen leicht verletzt worden.Foto: dpa

Vier Polizeibeamte sind bei der Besänftigung eines Randalierers in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Flüchtlinge in Ellwangen leicht verletzt worden. Der Mann soll alkoholisiert gewesen sein.

Ellwangen - Vier Polizeibeamte sind bei der Besänftigung eines Randalierers in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Flüchtlinge in Ellwangen (Ostalbkreis) leicht verletzt worden. Ein 28 Jahre alter Bewohner randalierte laut Polizei in der Nacht zum Dienstag in der Krankenstation der LEA und versetzte einem Polizisten, der ihn in Gewahrsam nehmen wollte, mehrere Kopfstöße, wie die Polizei mitteilte. Drei weitere Polizisten wurden ebenfalls leicht verletzt.

Völlig enthemmt

Der Mann war den Angaben zufolge alkoholisiert und völlig enthemmt. Er wurde trotz Gegenwehr in die Gewahrsamsräume der Polizei gebracht. Gegen ihn werde nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Widerstandes gegen Polizeibeamte ermittelt.