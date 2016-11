Ellen Degeneres Show Heidi Klum sorgt mit verrücktem Auftritt für Lacher

Von Lena Marie Schropp 02. November 2016 - 16:03 Uhr

Topmodel Heidi Klum ist immer für einen Spaß zu haben.Foto: EPA

Die Halloweenpartys von Supermodel Heidi Klum sind allseits bekannt. Nun tritt die Model-Mama zusätzlich in der Halloweenausgabe einer amerikanischen Talkshow auf und beweist ihren Humor.

Los Angeles - Model-Mama Heidi Klum stellt mal wieder ihren Sinn für Humor unter Beweis. Dieses Mal in der amerikanischen Ferhsehshow von Ellen Degeneres. In einem hautfarbenem Body und Strumpfhosen hüpft die 43-Jährige ungehemmt durch das Studio der „Ellen Show“.

Anlass für diesen etwas außergewöhnlichen Auftritt war die alljährliche Halloweenausgabe der TV-Show. Die Gastgeberin Ellen Degeneres verkörpert jedes Jahr neue Charaktere und nimmt dabei gerne ihre prominenten Gäste auf den Arm.

Gemeinsam mit der Gastgeberin performte Heidi Klum zu einem Song der Sängerin Sia. Sia ist international bekannt für Hits wie „Chandelier“, „Cheap thrills“ und „Titanium“. Ein Merkmal der Sängerin ist eine halb blonde, halb schwarze Kurzhaarperücke, die ihr Gesicht verdeckt.

In Sias Musikvideos taucht regelmäßig die 14-Jährige Tänzerin Maddie Ziegler auf, die in einem hautfarbenen Body mit ausgefallenen Bewegungen auf die Musik performt. In Anlehnung an viele dieser Videos verkleidete sich Ellen als Sia und Heidi Klum sprang in Maddie-Manier und demselben Outfit durch das Studio.