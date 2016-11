Elfjähriger schwer verletzt Hundehalter schaut bei Beißattacke tatenlos zu

Von red/dpa 25. November 2016 - 13:45 Uhr

In Mannheim wurde ein Elfjähriger von einem Hund angegriffen.Foto: dpa-Zentralbild

Ein Hundehalter hat der Beißattacke seines Tieres auf einen elfjährigen Jungen in Mannheim tatenlos zugesehen und ist anschließend verschwunden.

Mannheim - Ein Hundehalter hat der Beißattacke seines Tieres auf einen elfjährigen Jungen in Mannheim tatenlos zugesehen und ist anschließend verschwunden.

Der etwa 30 Jahre alte Mann habe sich nach dem Angriff am Donnerstag wortlos entfernt, teilte die Polizei am Freitag mit. Zuvor hatte der angeleinte, große schwarze Hund das vorbeilaufende Kind mehrfach in Unterarm und Hand gebissen.

Der Junge kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht einen auffallend schlanken Mann mit schwarzen Haaren und kurzem Bart.