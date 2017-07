Eklat in der Formel 1 Streit zwischen Fahrern Hülkenberg und Magnussen

Von dpa 31. Juli 2017 - 10:35 Uhr

Formel-1-Pilot Kevin Magnussen (Foto) hat Ärger mit Kollege Nico Hülkenberg. Foto: APA

Zu einer unschönen Szene ist es im Anschluss an das Formel-1-Rennen in Budapest am Sonntag gekommen. Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen sind verbal aneinander geraten.

Budapest - Freunde werden die Formel-1-Piloten Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen so schnell nicht mehr. Nach einem regelwidrigen Manöver des dänischen Haas-Piloten in der 62. Runde im Rennen von Ungarn verschaffte sich der Rheinländer von Renault Luft. „Er verdient einmal mehr die Auszeichnung als unsportlichster Fahrer des Rennens, er hat einen Sprung in der Schüssel“, schimpfte Hülkenberg im TV-Sender Sky am Sonntag über Magnussen und drohte: „Das kriegt er zurück.“

Mehr zum Thema

Noch in der Interview-Zone kurz nach dem Grand Prix ging Hülkenberg auf Magnussen zu und gratulierte ihm sarkastisch. Der Däne reagierte darauf mit einem unflätigen Ausspruch. Magnussen bekam, nachdem er Hülkenberg während des Rennens von der Strecke gedrängt hatte, eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe sowie zwei Zähler in seinem Sündenregister aufgebrummt.