Eklat im Parlament in Australien Rechte Politikerin kommt in Burka gekleidet

Von red/dpa 17. August 2017 - 10:07 Uhr

Die Chefin der antimuslimischen Partei One Nation ist am Donnerstag in einer Burka gekleidet ins australische Parlament gekommen. Dann legte sie das schwarze Gewand ab und sprach sich für ein Verbot aus.



Canberra - Die australische Senatorin Pauline Hanson hat mit dem Tragen einer Burka als Teil ihres Einsatzes für ein landesweites Verbot islamischer Gesichtsbedeckungen eine verärgerte Reaktion von Abgeordneten ausgelöst. Die Chefin der antimuslimischen Partei One Nation saß am Donnerstag mehr als zehn Minuten in das schwarze Gewand gekleidet, das ihren Körper von Kopf bis zu den Fußknöcheln umhüllte. Dann nahm sie es ab und erklärte, sie wolle, dass solche Kleidung aus Gründen der nationalen Sicherheit verboten werde.

„Es hat eine große Mehrheit von Australiern gegeben, (die) das Verbot der Burka sehen wollen“, sagte Hanson, die offen zu ihrer Begeisterung für US-Präsident Donald Trump steht.

Generalstaatsanwalt George Brandis wurde applaudiert, als er sagte, seine Regierung werde die Burka nicht verbieten. Hansons „Stunt“ sei eine Beleidigung der muslimischen Minderheit Australiens. Senatspräsident Stephen Parry sagte, Hansons Identität sei bestätigt worden, bevor sie in die Parlamentskammer gekommen sei. Er werde die Kleidungsstandards für den Senat nicht vorgeben.