Eitle und attraktive Gauner Wenn Verbrecherfotos im Netz zum Hype werden

Von Beria Barlik und Markus Brauer 30. August 2016 - 14:55 Uhr

Weil sie mit ihrem Fahndungsfoto unzufrieden war, bat eine Knastausbrecherin die Polizei darum, ein anderes zu nehmen. Das wurde ihr zum Verhängnis - und machte sie zur Social-Media-Sensation. Auch andere Verbrecherfotos machten so manchen Gauner im Netz berühmt.





Stuttgart - Ihre Eitelkeit wurde der Australierin Amy Sharp zum Verhängnis: Weil der 18-jährigen Gefängnisausbrecherin das Fahndungsfoto nicht gefiel, mit dem die Polizei sie suchte, machte sie den Beamten kurzerhand einen Vorschlag, der sie direkt wieder in die Zelle beförderte.

Unter dem Facebook-Post der Nachrichtenagentur 7 News Sydney, die das Fahndungsbild von ihr veröffentlichte, schrieb sie: "Könnt Ihr bitte dieses Foto nutzen? Danke!" - und postete dazu ein anderes, ihrer Meinung nach vorteilhafteres Foto von ihr. Es dauerte nicht lange, bis die junge Frau erneut von der Polizei geschnappt wurde. Das Bild wurde übrigens nicht ersetzt.

Andere Kriminelle hatten weniger Probleme mit ihren Verbrecherfotos. Einige wurde durch ihre „Mugshots“ - das englische Wort für Verbrecher- oder Fahndungsfoto - sogar berühmt, weil sie nach Meinung der Öffentlichkeit besonders attraktiv auf den Polizeibildern aussehen.

So auch Sarah Seawright. Ihr Verbrecherfoto hat die 24-Jährige aus dem Bundesstaat Arkansas in den sozialen Netzwerken zum Star gemacht. Die junge Frau war im April dieses Jahres festgenommen worden, nachdem sie nicht vor Gericht erschienen war. Dort sollte sie sich wegen rücksichtslosem Fahrverhalten verantworten. Das Foto, das nach ihrer Festnahme gemacht wurde, verbreitete sich rasant im Netz.

Manche bescheinigten ihr Ähnlichkeiten mit der Schauspielerin Emilia Clarke („Game of Thrones“). Seawright scheint auf dem Bild schüchtern in die Kamera zu lächeln. Aber so unschuldig, wie sie dreinschaut, ist die 24-Jährige offensichtlich keineswegs. Ihre Polizeiakte listet neben dem Verkehrsdelikt noch schweren Raub und Körperverletzung auf.

Es ist nicht das erste „sexy Verbrecherfoto“, das im Internet die Runde macht. Vor zwei Jahren erregte ein Foto von Jeremy Meeks, einem Kalifornier mit stahlblauen Augen und markanten Gesichtszügen, weltweit Aufsehen.

